Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc favorisé cette saison ? La réponse de Ferrari

Publié le 18 avril 2022 à 11h35 par La rédaction

Directeur de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto a indiqué qu'il n'était pas encore question de privilégier Charles Leclerc, malgré ses deux victoires cette saison.

Charles Leclerc réalise un début de saison quasi-parfait. Vainqueur lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, puis en Australie, le Monégasque est leader du championnat, juste devant le Britannique George Russell. Le pilote Ferrari espère enchaîner lors de la prochaine course en Italie, le 24 avril prochain. Mais malgré l'excellente forme de Charles Leclerc, il n'est pas encore question chez Ferrari de laisser de côté Carlos Sainz Jr.

« Le championnat est encore loin d’être fini ! »