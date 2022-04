Formule 1

Formule 1 : La mise au point de Leclerc pour le titre de champion du monde !

Publié le 14 avril 2022 à 9h35 par T.M.

Après 3 Grands Prix, Charles Leclerc est en tête du championnat. Toutefois, pour le pilote Ferrari, il est encore trop tôt pour penser à un sacre en fin de saison.

Au volant de sa Ferrari, Charles Leclerc réalise un début de saison presque parfait. Ayant remporté le premier Grand Prix à Bahreïn, le Monégasque avait ensuite terminé deuxième en Arabie Saoudite. Mais Leclerc a rapidement retrouvé le goût de la victoire, s’imposant sans réelle difficulté en Australie. Le voilà donc actuellement à la première place du championnat du monde. Toutefois, le pilote de la Scuderia ne veut pas crier victoire trop tôt…

« Nous n’en sommes qu’à la troisième course »