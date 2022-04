Formule 1

Formule 1 : La grosse annonce de Mercedes pour Romain Grosjean !

Publié le 13 avril 2022 à 11h35 par T.M.

Alors que Mercedes s’était engagé à ce que Romain Grosjean fasse un test avec une monoplace de l’écurie, Toto Wolff entend bien tenir sa parole.

Depuis son terrible accident à Bahreïn, on n’a plus revu Romain Grosjean au volant d’une Formule 1. Alors que le Français pilote désormais en Indycar, il pourrait toutefois prochainement retrouver ses anciennes sensations. En effet, Mercedes avait fait la promesse de laisser Grosjean faire une journée de tests avec une monoplace d’il y a quelques saisons. Et si l’ancien pilote Haas a dernièrement expliqué n’avoir pas de nouvelles de Toto Wolff, ce dernier a tenu à lui répondre.

« Le test va avoir lieu, c’est sûr »