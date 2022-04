Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc lâche un message fort à Ferrari !

Publié le 17 avril 2022 à 9h35 par T.M.

A l’approche du Grand Prix d’Emilie-Romagne, Charles Leclerc a tenu à prévenir Ferrari.

Après des dernières saisons plutôt compliquées, Ferrari est en pleine réussite en ce début d’exercice 2022. Que ce soit avec Carlos Sainz Jr et surtout Charles Leclerc, la Scuderia survole actuellement les débats. Le Monégasque domine en effet son sujet avec 2 victoires lors des 3 premiers Grands Prix. Forcément, avec la course qui arrive en Italie et le Grand Prix d’Emilie-Romagne, Ferrari aura à coeur de s’imposer sur ses terres, mais Leclerc a tenu à prévenir son écurie.

« Ne pas se mettre une pression supplémentaire »