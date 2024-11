OM : De Zerbi se trompe complètement, il balance

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi se passe la plupart du temps de Valentin Rongier, à qui il accorde très peu de minutes. Une erreur selon Rolland Courbis, qui estime que l’entraîneur de l’OM devrait utiliser plus souvent le milieu de terrain âgé de 29 ans, et également réintégrer Chancel Mbemba.

Dans un entretien accordé à But Football Club, Rolland Courbis s’est exprimé sur le début de saison de l’OM et notamment ses difficultés à domicile. Avec seulement 5 points obtenus sur 15 possibles, les performances des Olympiens au Stade Vélodrome interrogent, un problème de système et d’organisation défensive selon lui.

« Si De Zerbi continue à mettre quatre défenseurs moyens… »

« Mais il n’y a aucun “syndrome du Vélodrome”. C’est simplement une question d’équipe. Si De Zerbi continue à mettre quatre défenseurs moyens contre une équipe qui joue avec plus de milieux que la sienne, c’est voué à l’échec. Il n’y a aucun syndrome. C’est juste de la logique », a déclaré Rolland Courbis. L’ancien entraîneur de l’OM estime également que Roberto De Zerbi devrait utiliser plus souvent Valentin Rongier, voire Chancel Mbemba, laissé de côté et poussé vers la sortie l'été dernier.

« Que ce soit Rongier, Kondogbia ou même Mbemba, une autre équipe-type peut se dégager »

« Intégrer de nouveaux titulaires comme Rongier serait-il judicieux ? Oui, totalement ! Ou le faire jouer plus en tout cas. Et il n’est pas le seul. On est dans une époque où l’on peut effectuer cinq changements. Les matchs se font à seize. Que ce soit Rongier, Kondogbia ou même Mbemba, une autre équipe-type peut se dégager avec des entrants comme Wahi et Luis Henrique en cours de match », a ajouté Rolland Courbis. Toutefois, en ce qui concerne la pointe de l’attaque de l’OM et la concurrence entre Elye Wahi et Neal Maupay, il a précisé : « Maupay, lui, doit rester titulaire. »