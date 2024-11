OM : Riolo réclame déjà un joueur pour remplacer Rabiot !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après lui avoir laissé le temps de se remettre à niveau physiquement à la suite de son arrivée tardive, Roberto De Zerbi a installé Adrien Rabiot aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg dans le milieu de terrain de l’OM. Mais pour Daniel Riolo, c’est Valentin Rongier qui devrait être associé au capitaine du Danemark.

Comme souvent depuis qu’il est à l’OM, Valentin Rongier va devoir batailler pour retrouver sa place. De retour après une blessure au genou qui l’a éloigné des terrains pendant huit mois, le milieu de terrain âgé de 29 ans joue très peu depuis le début de la saison et quand Roberto De Zerbi daigne lui donner du temps de jeu, c’est souvent au poste de latéral droit. Une situation incompréhensible pour Daniel Riolo, alors que l’ancien du FC Nantes était capitaine de l’OM avant que le brassard ne revienne à Leonardo Balerdi.

Riolo réclame le retour de Rongier

« La dernière fois que l'OM a fait une bonne saison c'était en 2022-2023, c'était Rongier le capitaine de cette équipe. Il était excellent, il a passé une sale année. Le mec il revient, c'est incompréhensible. Le mec a tout fait : arrière droit, il l'a fait et il a été bon, milieu, il lui est arrivé des jours d'être en défense centrale, relayeur, un petit peu plus haut, c'est un gars complet, qui a toujours répondu présent, qui se bat, qui est habile avec le ballon, dans les duels, même si on n'est pas là à le comparer à Rodri hein, mais c'est vraiment un gars qui peut tout faire, et Rongier, ce gars là, il n'existe plus », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.

« Rongier joue tous les jours à la place de Rabiot »

Selon lui, Valentin Rongier devrait être titularisé à la place d’Adrien Rabiot à l’OM : « Ce n'est pas possible, je ne comprends pas. Quand je vois le milieu de terrain de l'OM, je ne vois pas en quoi Rongier, même quand il manquait un défenseur central (n'a pas sa place). Pour moi, tu ravales un peu ta fierté : Chancel Mbemba et Valentin Rongier, vous revenez et vous postulez à une place de titulaire réellement et ces mecs-là je pense que très vite ils peuvent jouer. Pour moi, Rongier joue tous les jours à la place de Rabiot. »