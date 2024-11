«Je le mets tous les jours» : L'OM a trouvé son sauveur ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à un bon niveau cette saison, l'OM vit une période compliquée après une nouvelle défaite frustrante face à Auxerre vendredi. Les Marseillais risquent de quitter le podium de Ligue 1 pour le moment, la faute à une fébrilité à domicile qui les handicape certainement. Pour Kevin Diaz, la présence de Valentin Rongier sur le terrain aurait pu permettre un autre résultat.

Humilié à domicile face à une équipe auxerroise qui a réussi à marquer 3 buts en première mi-temps, l'OM a encore montré de grandes difficultés devant son public et c'est forcément une coup dur. Roberto De Zerbi commence peut-être à montrer ses limites mais l'Italien a pourtant beaucoup de possibilités pour s'en sortir. Il n'utilise pas beaucoup Valentin Rongier, titularisé seulement à deux reprises cette saison et pour Kevin Diaz, cette option pourrait être utilisée plus souvent.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Il doit jouer en complément de Hojbjerg et de Rabiot »

Capitaine de l'équipe il y a un an, Valentin Rongier a été absent de longs mois en raison d'une fracture de la rotule. Le milieu de terrain de 29 ans a maintenant perdu sa place dans l'effectif malgré ses belles qualités. « Il y a un joueur dont on ne parle pas assez, c’est Valentin Rongier. Aujourd’hui, tu as Luis Henrique qui a joué au milieu, je mets Valentin Rongier tous les jours dans cette équipe. Il doit jouer en complément de Hojbjerg et de Rabiot. Trois milieux qui vont permettre de consolider cette défense qui est en grande difficulté. Lui, c’est un gars qui a du caractère et qui peut être capitaine » assure Kevin Diaz sur RMC.

Rongier à la peine

De retour à la compétition depuis le début de la saison, Valentin Rongier ne profite pas souvent du temps de jeu qu'on lui accorde. Le Français a vu en plus le milieu de terrain se renforcer cet été et il n'est pas facile de lui trouver une place aux côtés des belles recrues.