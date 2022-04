Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Red Bull... Ferrari reçoit un message fort pour le titre !

Publié le 19 avril 2022 à 18h35 par P.L.

Cette saison, Ferrari revient sur le devant de la scène en Formule 1. Et pour un ancien pilote, cela ne peut être que bénéfique pour la discipline.

Ferrari a parfaitement su tirer profit de la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en 2022. Après avoir connu des saisons délicates en 2020 et 2021, la Scuderia est revenue sur le devant de la scène. L’écurie italienne mène au classement des constructeurs et Charles Leclerc est en tête de la course au titre de champion du monde après trois courses. Ferrari semble avoir pris un net avantage sur Red Bull et Mercedes en ce début de saison. Et pour Gerhard Berger, cela ne peut être que bénéfique pour la Formule 1.

« Voir Ferrari gagner est très important pour la Formule 1 en tant que marque »