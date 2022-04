Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc envoie un gros message à Max Verstappen !

Publié le 19 avril 2022 à 13h35 par La rédaction

Vainqueur de deux des trois premiers Grand Prix de la saison, Charles Leclerc est ravi du travail effectué par Ferrari sur sa monoplace et espère concurrencer l'écurie Red Bull.

En retrait la saison dernière, Ferrari a accompli un énorme travail durant l'intersaison pour refaire son retard, notamment sur Mercedes et Red Bull, et permettre à ses deux pilotes de se montrer performant. La Scuderia voit ses efforts être récompensés depuis le début de la saison. Charles Leclerc a déjà remporté deux Grand Prix et s'annonce comme un concurrent de taille pour Lewis Hamilton et Max Verstappen. Le pilote monégasque a évoqué le travail de ses techniciens ces derniers mois et s'est exprimé sur la concurrence avec Red Bull.

«Il y a des améliorations qui arrivent et je suis confiant qu'elles nous permettront d'aller dans la bonne direction »