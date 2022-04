Formule 1

Formule 1 : Le bel hommage de Mercedes à Max Verstappen !

Publié le 15 avril 2022 à 10h35 par T.M.

Malgré les événements intervenus la saison passée, Toto Wolff, patron de Mercedes, a tenu à dire tout le bien qu’il pensait de Max Verstappen.

En 2021, la bataille a été terrible entre Red Bull et Mercedes, surtout entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde. Finalement, c’est le Néerlandais qui est sorti vainqueur de ce duel. Un sacre toutefois entaché d’une polémique. Du côté de chez Mercedes, on avait ainsi crié au scandale à propos des décisions de course. Le résultat est cependant maintenant entériné, Verstappen est le champion du monde 2021 de Formule 1 et Toto Wolff, patron de Mercedes, a validé ce titre.

« Il mérite son titre de champion du monde »