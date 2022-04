Formule 1

Formule 1 : Red Bull envoie un message très inquiétant à Verstappen !

Publié le 14 avril 2022 à 21h35 par A.M.

Alors que Max Verstappen a déjà été trahi à deux reprises par sa mécanique, Red Bull ne se montre pas très rassurant pour l'avenir.

Bien que Red Bull semble avoir plutôt bien géré le changement de réglementation puisque la monoplace de l'écurie à la marque autrichienne est performante et seule Ferrari est mieux armée aujourd'hui. Cependant, la Scuderia a un net avantage : la fiabilité. En effet, en trois courses, Max Verstappen a déjà du abandonner deux fois à cause de problèmes mécaniques, laissant filer de très gros points à Charles Leclerc. Et les patrons de Red Bull ne se montrent pas très rassurants. A commencer par Helmut Marko.

«La question est très complexe»