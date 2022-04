Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Russell... Le message fort de Mercedes !

Alors que Mercedes cherche toujours la bonne formule pour sa nouvelle monoplace, James Vowles reconnaît des différences sur les voitures de Lewis Hamilton et George Russell.

En difficulté depuis le début de saison, Mercedes peine à combler son retard sur Ferrari et Red Bull. Par conséquent, l'écurie allemande continue d'apporter des modifications sur ses monoplaces et tente des choses en course. C'est ainsi que le directeur de la stratégie chez Mercedes F1, James Vowles, explique qu'un capteur a été placé sur la voiture de Lewis Hamilton, ce qui a eu pour conséquence d'alourdir sa monoplace par rapport à celle de George Russell.

Pas le même poids sur les deux voitures