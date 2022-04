Formule 1

Formule 1 : L’aveu de Red Bull sur le nouveau salaire XXL de Verstappen !

Publié le 14 avril 2022 à 23h35 par B.C.

Alors que Max Verstappen a prolongé son contrat avec Red Bull avant le début de la saison, Helmut Marko juge normal le nouveau salaire colossal du Néerlandais.

Après son premier titre en Formule 1, Max Verstappen a logiquement été prolongé par Red Bull. Désormais, le Néerlandais est engagé jusqu’en juin 2028, une grande satisfaction pour l’écurie mais également pour le pilote, percevant un nouveau salaire colossal qui pourrait avoisiner 50M€, ce qui serait le plus gros contrat de la F1, permettant ainsi à Verstappen de devancer Lewis Hamilton. Interrogé sur le sujet, Helmut Marko n’a pas confirmé l’information, mais juge normale l’augmentation du Néerlandais.

« Il me semble normal que Max gagne plus en tant que champion du monde »