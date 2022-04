Formule 1

Formule 1 : L'énorme sortie de Ferrari sur Charles Leclerc !

Publié le 22 avril 2022 à 11h35 par La rédaction

Mattia Binotto, le patron de la Scuderia Ferrari, a vanté les mérites de son pilote monégasque Charles Leclerc, auteur d’un début de saison tonitruant.

Alors que le Grand Prix d’Emilie-Romagne, quatrième manche de la saison de Formule 1, s’ouvre aujourd’hui avec les essais libres et les qualifications, Charles Leclerc arrive sur le circuit d’Imola en solide leader. Le pilote de 24 ans est en tête du championnat du monde avec deux victoires au compteur et déjà 43 points d’avance sur son dauphin, le britannique George Russell (Mercedes). Un début de saison plus que réussi, qui n’a pas manqué de faire réagir sa hiérarchie.

« Il a le talent pour être champion du monde »