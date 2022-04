Formule 1

Formule 1 : Victime d’un gros coup dur, Charles Leclerc veut se tourner sur Imola !

Publié le 21 avril 2022 à 17h35 par Bernard Colas

Alors qu’il s’est fait voler une montre d’une grande valeur en début de semaine, Charles Leclerc a hâte de participer au Grand Prix d’Émilie-Romagne pour oublier cette mésaventure.

À quelques jours du Grand Prix d’Émilie-Romagne, Charles Leclerc a vécu une mésaventure dont il se serait bien passé. Le pilote Ferrari s’est fait voler une montre estimée par plusieurs médias italiens à au moins 300.000 euros au cours d’un attroupement causé par un groupe de personnes interpelant le Monégasque pour des photos. S’il n’a pas été blessé, Charles Leclerc reconnaît tout de même avoir été choqué, et espère désormais se changer les esprits sur Imola.

« Ça ne me fera pas de mal d’avoir de la F1 ce week-end pour oublier ça »