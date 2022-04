Formule 1

Formule 1 : Sainz Jr s’enflamme pour sa prolongation chez Ferrari !

Publié le 21 avril 2022 à 11h35 par Thibault Morlain

Ce jeudi, Ferrari a officialisé la prolongation de Carlos Sainz Jr jusqu’en 2024. De quoi donner donner le sourire à l’Espagnol.

En ce début de saison, tout va très bien pour Ferrari. Avec deux victoires en trois Grands Prix, Charles Leclerc est actuellement en tête du championnat du monde. En parallèle, Carlos Sainz Jr réalise lui aussi de belles performances. Le pilote espagnol vient d’ailleurs d’être récompensé par la Scuderia. En effet, ce jeudi, la prolongation de Carlos Sainz Jr a été officialisée. Le voilà désormais sous contrat jusqu’en 2024 avec Ferrari.

« J’ai toujours dit qu’il n’y avait pas meilleure équipe »