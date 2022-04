Formule 1

Formule 1 : Chelsea, Arsenal… La sortie de Verstappen sur les plans de Lewis Hamilton !

Publié le 22 avril 2022 à 9h35 par Thibault Morlain

Aux dernières nouvelles, Lewis Hamilton serait prêt à investir pour le rachat de Chelsea. De quoi faire réagir Max Verstappen.

Ciblé par le gouvernement britannique à cause de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, Roman Abramovitch a décidé de mettre en vente Chelsea. Reste maintenant à trouver preneur pour le club londonien. Plusieurs investisseurs seraient aujourd’hui intéressés et de nouvelles informations sont d’ailleurs sorties ces dernières heures à ce sujet. Ainsi, en Angleterre, il a été annoncé que Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, serait prêt à rejoindre le consortium monté Martin Broughton et pourrait mettre jusqu’à 12M€ pour le rachat de Chelsea.

« Je pensais qu’il était un fan d’Arsenal »