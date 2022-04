Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton prépare un gros coup dans le football !

Publié le 21 avril 2022 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 21 avril 2022 à 12h48

Alors que le club de Chelsea est à vendre depuis deux mois maintenant, deux superstars du sport sont membres d’un projet de rachat des Blues !

En raison des sanctions du gouvernement britannique contre Roman Abramovitch, l’homme d’affaires et oligarque russe a dû mettre en vente son club de Chelsea, conséquence directe de la guerre en Ukraine menée par la Russie. Et il se pourrait bien que le club anglais soit repris par d’autres sportifs, et pas des moindres. L’hypothèse, pouvant sembler surréaliste, ne l’est plus tout à fait.

Deux légendes à Chelsea !