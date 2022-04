Foot - Chelsea

Chelsea - Clash : Tuchel dézingue ses joueurs !

Publié le 21 avril 2022 à 9h40 par La rédaction mis à jour le 21 avril 2022 à 9h41

Alors que Chelsea a lourdement chuté sur sa pelouse contre Arsenal mercredi soir, Thomas Tuchel n’a pas manqué de tacler ses joueurs après la rencontre.