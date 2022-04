Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat d’Hamilton sur Mercedes après le sprint à Imola !

Publié le 23 avril 2022 à 19h35 par Pierrick Levallet

Ce samedi lors du sprint à Imola, Lewis Hamilton a perdu une place et commencera la course en quatorzième place ce dimanche. Le Britannique a par la suite délivré un terrible constat sur sa voiture et sur la course au titre.

En ce début de saison, rien ne va pour Lewis Hamilton. Battu sur le fil par Max Verstappen en 2021, le Britannique n’arrive pas à s’habituer à sa monoplace suite à la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en 2022. Le septuple champion du monde se bat pour figurer au premier plan mais rien n’y fait. Et les qualifications pour le Grand Prix d’Emilie-Romagne en ont été la parfaite illustration. Lewis Hamilton a dû se contenter d’une 13e place. Mais son placement a empiré lors du sprint ce samedi. Le pilote de Mercedes a perdu une place et commencera donc la course en quatorzième position à Imola. Pour Lewis Hamilton, son gros problème provient de sa voiture elle-même.

« Cette F1 ne veut pas aller vite, tout simplement »