Formule 1

Formule 1 : Alonso affiche une énorme satisfaction après les qualifications à Imola !

Publié le 22 avril 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

Ce vendredi, lors des qualifications pour le sprint en marge du Grand Prix d'Emilie-Romagne, Fernando Alonso a signé une cinquième position sur la grille de départ. Et l'Espagnol s'est montré plutôt satisfait de son résultat.

Après une course où il a été contraint d’abandonner en Arabie Saoudite, Fernando Alonso a à coeur de se rattraper à Imola afin de rapporter le plus de points possibles à son écurie. Et l’Espagnol s’est plutôt bien engagé en marge du Grand Prix d’Emilie-Romagne qui se tiendra ce dimanche. En effet, le pilote d’Alpine a signé une cinquième place ce vendredi lors des qualifications pour le sprint de samedi. Et Fernando Alonso s’est montré plutôt satisfait de sa prestation, alors qu’il estime qu’il y aura des points à prendre ce week-end.

« Je suis content de partir demain dans le quinté de tête »