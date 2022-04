Formule 1

Formule 1 : La mise au point de Sebastian Vettel sur son avenir !

Publié le 22 avril 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Sous contrat avec Aston Martin jusqu’à la fin de la saison, Sebastian Vettel a répondu aux questions quant à son avenir.

Alors que la saison de Formule 1 vient à peine de commencer, il est déjà question de l’avenir pour certains. Le cas de Sebastian Vettel fait notamment parler. Au volant de son Aston Martin, l’Allemand ne peut plus vraiment jouer les premiers rôles en F1. Pourrait-il continuer comme cela encore longtemps ? Vettel est sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec son écurie. Il y aura donc des discussions à ce propos, mais ce n’est pas pour maintenant comme l’a expliqué le pilote Aston Martin.

« Je n’y pense pas trop pour l’instant »