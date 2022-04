Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly annonce la couleur avant Imola !

Publié le 20 avril 2022 à 22h35 par La rédaction

Avant de disputer le Grand Prix d’Imola ce dimanche, Pierre Gasly a expliqué vouloir réaliser son meilleur résultat de la saison.

Début de saison mitigé pour Pierre Gasly. Après un exercice 2020-2021 plus qu’intéressant, le pilote Alpha Tauri est revenu avec beaucoup d’ambition cette saison. Et après cette entame difficile, le Français espère bien se relever à Imola, un circuit phare pour son écurie puisqu’il se situe à quelques kilomètres de l'usine. Avant de démarrer les qualifications, Pierre Gasly a annoncé la couleur.

«Ce serait bien si nous pouvions obtenir notre meilleur résultat de la saison ce dimanche»