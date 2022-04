Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly monte au créneau pour le Grand Prix de Monaco !

Publié le 17 avril 2022 à 14h35 par T.M.

Dans le monde de la Formule 1 et du sport automobile, le Grand Prix de Monaco est une course emblématique. Pierre Gasly, pilote AlphaTauri, a bien tenu à le souligner.

Etant en constante évolution, la Formule 1 va accueillir de nouveaux Grands Prix dans les années à venir. Toutefois, la limite de courses approche et forcément, cela pourrait avoir des répercussions avec la disparition de Grands Prix déjà existants. Certains circuits sont-ils menacés ? Y compris les plus emblématiques ? Face à ce possible scénario, Pierre Gasly a tenu à monter au créneau pour défendre le Grand Prix de Monaco.

Gasly veut continuer à piloter à Monaco !