Formule 1

Formule 1 : Ce terrible constat de Toto Wolff pour Mercedes dans la course au titre !

Publié le 22 avril 2022 à 17h35 par Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Mercedes fait face à de nombreuses difficultés avec sa monoplace. D'ailleurs, pour Toto Wolff, rattraper Ferrari et Red Bull dans la course au titre semble irréaliste pour le moment.

Avec la nouvelle réglementation qui est entré en vigueur, Mercedes vit un terrible début de saison. Alors que l’écurie allemande a dominé la Formule 1 pendant près d’une décennie, l’équipe de Lewis Hamilton possède un énorme retard sur Ferrari et Red Bull. Mercedes ne parvient pas à régler son problème de marsouinage, ce qui a un gros impact sur les performances de sa voiture et donc sur les résultats du septuple champion du monde et de George Russell. D’ailleurs, Toto Wolff affirme qu’il est pour l’instant presque impossible pour Mercedes de rattraper son retard sur Ferrari et Red Bull au vu des performances des monoplaces lors des essais à Imola en marge du Grand Prix d'Emilie-Romagne.

« Quand vous voyez les écarts - en particulier aujourd’hui - cela semble un effort totalement irréaliste »