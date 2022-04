Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Lewis Hamilton sur le rachat de Chelsea !

Publié le 22 avril 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

Faisant partie du consortium monté Martin Broughton pour racheter Chelsea, Lewis Hamilton s’est prononcé sur cette opportunité.

Superstar de la Formule 1, Lewis Hamilton pourrait maintenant débarquer dans le monde du football. En effet, le pilote Mercedes s’est associé avec Martin Broughton dans le but de racheter Chelsea, mis en vente par Roman Abramovitch. A voir maintenant si ce consortium réussira à reprendre les commandes des Blues. Cela serait d’ailleurs un rêve pour Lewis Hamilton comme il l’a expliqué.

« C’est l’une des plus grandes opportunités »