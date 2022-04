Formule 1

Formule 1 : L’énorme annonce de Lewis Hamilton sur son avenir !

Publié le 23 avril 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

Sous contrat jusqu’en 2023 avec Mercedes, Lewis Hamilton a lâché une incroyable confidence concernant son avenir.

Suite à l’échec de Lewis Hamilton face à Max Verstappen en 2021, certains avaient craint une possible retraite du pilote Mercedes. Finalement, le Britannique est bel et bien de retour pour cette nouvelle saison. Toutefois, cela n’est pas si simple pour le septuple champion du monde, qui n’arrive pas vraiment à se battre avec les meilleurs. Malgré un contrat jusqu’en 2023, un départ pourrait ainsi revenir sur la table, mais Lewis Hamilton l’assure, il n’est pas prêt d’arrêter de sitôt.

« J’ai l’intention de rester »