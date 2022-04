Formule 1

Formule 1 : Vettel envoie un message à Aston Martin après les qualifications à Imola !

Publié le 22 avril 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Après un résultat décevant en Australie, Sebastian Vettel entend bien se rattraper à Imola. Pour cela, l'Allemand a signé une neuvième place lors des qualifications pour le sprint de ce samedi. Et le pilote de 34 ans a tenu à saluer le gros effort d'équipe fourni par Aston Martin ce vendredi.

Pour sa première course de la saison, le Grand Prix d’Australie n’a pas été une franche réussite pour Sebastian Vettel puisqu’il a été contraint d’abandonner. Le pilote d’Aston Martin compte donc bien se rattraper à Imola, lors du Grand Prix d’Emilie-Romagne ce dimanche. Ainsi, l’Allemand s’est donné les chances d’obtenir une bonne position lors de la course dès les qualifications. En effet, Sebastian Vettel a atteint la Q3 et s’est placé en 9e position pour le sprint de ce samedi. Le pilote de 34 ans a d’ailleurs tenu à saluer le gros effort d’équipe effectué ce vendredi.

Le résultats des qualifications « représente un bel effort de l’équipe » selon Vettel