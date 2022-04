Formule 1

Formule 1 : La déception d'Hamilton après les qualifications à Imola !

Publié le 22 avril 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

Les qualifications du Grand Prix d'Emilie-Romagne n'ont pas été une franche réussite pour Lewis Hamilton ce vendredi. 13e sur la grille pour le moment, le Britannique n'a pas manqué d'afficher sa déception à l'approche du sprint de ce samedi.

Lewis Hamilton fait face à de très grandes difficultés en ce début de saison. Avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en 2022, Mercedes peine à trouver le bon équilibre avec ses monoplaces. Lewis Hamilton n’affiche donc pas vraiment les résultats escomptés et les qualifications pour le Grand Prix d’Emilie-Romagne n’ont pas échappé à la règle. Le septuple champion du monde a terminé à la 13e place, et George Russell en 11e position. C’est la première fois depuis le Grand Prix du Japon en 2012 qu’aucune Mercedes n’atteint pas la Q3. Désormais, Lewis Hamilton doit compter sur le sprint de ce samedi pour améliorer son placement sur la grille. Mais en attendant, le Britannique est plutôt déçu.

« Chaque week-end est un sauvetage »