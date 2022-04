Formule 1

Formule 1 : Chelsea racheté par Lewis Hamilton ? La réponse de Tuchel !

Publié le 23 avril 2022 à 10h35 par Thibault Morlain

Avec Serena Williams, Lewis Hamilton fait partie d’un consortium pour racheter Chelsea. Une information qui a fait réagir Thomas Tuchel, l’entraîneur des Blues.

Dans le collimateur de la justice britannique, Roman Abramovitch a décidé de mettre en vente Chelsea. Et du monde est intéressé pour reprendre le club londonien. Martin Broughton a notamment monté un consortium pour prendre les commandes des Blues. D’ailleurs, à ses côtés, on retrouverait certaines stars du monde du sport à l’instar de Serena Williams ou encore Lewis Hamilton. A ce sujet, le pilote Mercedes expliquait ce vendredi : « Quand j’ai entendu parler de cela, j’ai pensé : « Wow ». C’est l’une des plus grandes opportunités. (…) Sir Martin a pris du temps pour me parler au téléphone et m’expliquer ses objectifs et ceux de son équipe si nous venons à remporter l’enchère. C’est incroyable et excitant ».

« Des personnalités fantastiques »