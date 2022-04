Formule 1

Formule 1 : Verstappen se prononce sur sa pole position à Imola !

Publié le 22 avril 2022 à 19h35 par Pierrick Levallet

Afin de se rattraper d'un début de saison délicat à cause de problèmes techniques, Max Verstappen a signé la pole position des qualifications du Grand Prix d'Emilie-Romagne. Mais le pilote de Red Bull tient à ne pas s'enflammer trop vite.

Le début de saison de Max Verstappen n’est pas vraiment une franche réussite. En trois courses, le Néerlandais a abandonné à deux reprises à cause de problèmes techniques. Red Bull a donc essayé de corriger le tir en marge du Grand Prix d’Emilie-Romagne et cela semble avoir porté ses fruits. En effet, Max Verstappen a signé la pole position des qualifications devant Charles Leclerc. Mais s’il est ravi de son résultat, le pilote de 24 ans tient à ne pas s’enflammer trop vite.

« C’est bien d’être en pole, mais demain et dimanche ce sera différent en matière de conditions »