Formule 1

Formule 1 : Le mea culpa de Charles Leclerc après les qualifications à Imola !

Publié le 22 avril 2022 à 21h35 par Pierrick Levallet

Auteur d'un excellent début de saison, Charles Leclerc a signé la deuxième place des qualifications du sprint du Grand Prix d'Emilie-Romagne. Mais le Monégasque a avoué avoir fait une erreur qui lui a peut-être coûté la pole position.

Depuis le début de saison, Charles Leclerc affiche une forme étincelante. Sorti victorieux de deux courses sur trois, le Monégasque est le leader du classement général de la Formule 1. Mais ce vendredi, le pilote de Ferrari a connu quelques mésaventures sur la piste d’Imola. Néanmoins, Charles Leclerc a tout de même bien su jouer ses cartes et s’est qualifié en deuxième position sur la grille de départ du sprint, derrière Max Verstappen. Après sa prestation, le pilote de 24 ans a avoué avoir fait un mauvais choix qui lui a sans doute coûté la pole position.

« Il fallait réussir des tours et attendre Q3 pour tout tenter. Mais j’ai fait le mauvais choix »