Formule 1 : Ferrari justifie la prolongation de Carlos Sainz Jr !

Publié le 21 avril 2022 à 13h35 par Thibault Morlain

Carlos Sainz Jr ayant prolongé avec Ferrari, le voilà désormais sous contrat jusqu’en 2024. Une décision évoquée par Mattia Binotto, patron de la Scuderia.

Entre Carlos Sainz Jr et Ferrari, l’histoire va se poursuivre encore un certain temps. En effet, ce jeudi, la Scuderia a officialisé la prolongation du pilote espagnol. Le voilà désormais sous contrat jusqu’en 2024. Et suite à cette prolongation, Carlos Sainz Jr n’a pas caché son bonheur, confiant : « Je suis très heureux d’avoir prolongé mon contrat avec Ferrari. J’ai toujours dit qu’il n’y avait pas meilleure équipe et après un an avec eux, je peux confirmer que mettre cette tenue et représenter cette équipe est unique et incomparable ».

« Une étape naturelle »