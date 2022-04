Formule 1

Formule 1 : Ferrari envoie un message fort à Sainz Jr avant Imola !

Publié le 23 avril 2022 à 17h35 par Pierrick Levallet

Contrairement à Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr n'est pas encore assez efficace au volant de sa Ferrari. Et pour Mattia Binotto, cela viendrait d'un problème de gestion de la pression dû à sa nouvelle voiture qui est compétitive.

Ferrari a parfaitement su profiter de la nouvelle réglementation en ce début de saison 2022. Après deux années délicates en 2020 et 2021, la Scuderia est de nouveau revenue sur le premier plan en Formule 1. À l’approche de la quatrième course de la saison, à Imola, Charles Leclerc domine largement le classement général pour le moment. Mais si le Monégasque est en réussite, le constat n’est pas le même pour Carlos Sainz Jr. L’Espagnol pointe à la troisième place du classement général, derrière George Russell. Mais pour Mattia Binotto, le pilote de 27 ans a encore besoin de s’adapter à sa nouvelle voiture, désormais compétitive.

« C'est peut-être la première fois de sa carrière qu'il dispose d'une voiture pour jouer les meilleures places »