Formule 1

Formule 1 : La joie énorme de Verstappen après sa victoire à Imola !

Publié le 25 avril 2022 à 16h35 par La rédaction

Vainqueur à Imola, Max Verstappen a rattrapé une belle partie de son retard sur Charles Leclerc. Le pilote de l’écurie RedBull était aux anges après la course.

Le champion du monde en titre retrouve des couleurs ! Avec une seule petite victoire à son actif depuis le début de la saison, Max Verstappen paraissait déjà distancé au classement des pilotes. Mais à Imola, le Néerlandais a tout relancé. Vainqueur de la course sprint le samedi, Verstappen a confirmé le lendemain sur le circuit italien. Une victoire qui lui permet de revenir à 27 points de Charles Leclerc, le leader du championnat.

«Quand vous avez un week-end comme celui-ci, c’est incroyable»