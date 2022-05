Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel réclame une énorme révolution en F1 !

Publié le 1 mai 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 1 mai 2022 à 18h41

À 34 ans, Sebastian Vettel a vu certains changements révolutionner le monde de la Formule 1 au cours de sa carrière, comme l'apparition du DRS. Mais l'Allemand aimerait voir cette technologie disparaître de la discipline.

Présent en Formule 1 depuis 2007, Sebastian Vettel a vu d’importants changements arriver dans la discipline au cours de sa carrière. L’une des plus révolutionnaires a été l’apparition du DRS, permettant de réduire la traînée aérodynamique afin de gagner un peu plus en vitesse au détriment de l’adhérence au sol. L’ajout de cette technologie a facilité le travail des pilotes, notamment dans les dépassements. D’ailleurs, selon Sebastian Vettel, certains ne se reposent que sur le DRS pour obtenir des résultats. L’Allemand aimerait donc retrouver une Formule 1 sans le DRS.

« L’une des choses qui pourrait être interessante serait de retirer le DRS et de voir comme ça se passe réellement en course »