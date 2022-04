Formule 1

Formule 1 : Cette énorme mise au point de Sebastian Vettel sur son avenir !

Publié le 30 avril 2022 à 17h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 30 avril 2022 à 17h41

À 34 ans, Sebastian Vettel se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière. Mais l'Allemand estime qu'il peut encore être performant pendant quelques années.

À 34 ans, Sebastian Vettel a certainement les plus belles années de sa carrière derrière lui. Aujourd’hui chez Aston Martin, l’Allemand ne se bat clairement plus pour des victoires, comme ce fut le cas avec Red Bull ou Ferrari. D’ailleurs, Sebastian Vettel fait face à quelques difficultés sur les pistes ces dernières saisons. La fin de sa carrière se rapproche de plus en plus. Mais le pilote d’Aston Martin pense pouvoir tenir encore quelques années.

« Je pense que je peux tenir le coup physiquement pour encore beaucoup d’années »