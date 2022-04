Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Russell... Toto Wolff livre un message fort sur ses deux pilotes !

Publié le 29 avril 2022 à 19h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 29 avril 2022 à 19h43

Cette saison, Mercedes fait face à de grandes difficultés avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur. Mais Toto Wolff se félicite tout de même de l'attitude de George Russell et Lewis Hamilton.

Cette saison, tout ne se passe pas vraiment comme prévu du côté de chez Mercedes. Avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur, l’écurie allemande peine à trouver le bon équilibre avec sa voiture. Cela se ressent donc directement sur les résultats George Russell, mais surtout de Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde pointe à la 7e place du classement des pilotes. Mercedes ne vit pas sa meilleure saison en Formule 1. Mais Toto Wolff se félicite néanmoins de l’attitude des deux Britanniques.

« Ce duo est l’un des rares points forts que nous avons actuellement »