Formule 1

Formule 1 : Ce terrible aveu de Sainz Jr sur sa Ferrari !

Publié le 29 avril 2022 à 17h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 29 avril 2022 à 17h37

Contrairement à Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr éprouve quelques difficultés en ce début de saison. Et l'Espagnol a avoué que cela résultait d'un manque d'adaptation avec sa monoplace.

En ce début de saison, Ferrari a su bénéficier du changement de réglementation. Par l’intermédiaire de Charles Leclerc, la Scuderia se retrouve en tête du classement des pilotes. Cependant, Carlos Sainz Jr n’a pas le même succès. L’Espagnol peine à s’adapter à sa nouvelle voiture, et ses résultats le prouvent parfaitement. Contrairement au Monégasque, Carlos Sainz Jr pointe à la 5e place du classement général de la Formule 1. Et le pilote de 27 ans a avoué que cela résultait d’un malaise dans sa monoplace.

« Je ne suis pas encore à l’aise. Je ne suis toujours pas aussi fluide que je le voudrais »