Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton s'enflamme pour l'arrivée de la F1 à Miami !

Publié le 3 mai 2022 à 11h35 par Arthur Montagne

Alors que le paddock de Formule 1 sera à Miami pour la première fois, Lewis Hamilton ne cache pas son excitation à l'idée de participer au premier Grand Prix dans la ville de Floride.

C'est peut-être l'éclairci qu'attendait enfin Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde connaît un début de saison plus que compliqué au volant d'une Mercedes qu'il peine à maitriser, mais alors que le paddock a rendez-vous à Miami ce week-end, le pilote britannique semble très excité à l'idée de prendre part au premier Grand Prix de l'histoire dans la ville floridienne. En 2017, Lewis Hamilton affichait sa volonté de rouler à Miami, ce sera donc chose faite ce week-end. Pour le premier des deux rendez-vous de la saison aux Etats-Unis, le numéro 44 ne cache donc pas sa joie.

«Un événement tellement énorme pour nous, pour la F1»