Formule 1

Formule 1 : Haas lâche un message fort à Mick Schumacher pour cette saison !

Publié le 3 mai 2022 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 3 mai 2022 à 9h43

Alors que Mick Schumacher a du mal à suivre le rythme de Kevin Magnussen chez Haas, Günther Steiner s’est prononcé sur les points à améliorer pour l’Allemand.

Après une première année délicate en Formule 1, Mick Schumacher a entamé cette nouvelle saison avec le plein de motivation au volant d’une monoplace plus compétitive. Pourtant, le fils de la légende allemande éprouve encore quelques difficultés, tandis que pendant ce temps, Kevin Magnussen est parvenu à s’illustrer, notamment du côté de Bahreïn avec une cinquième place. Aux yeux de Günther Steiner, patron de Haas, Mick Schumacher doit désormais apprendre un nouveau rôle en F1.

« Il doit maintenant trouver la confiance nécessaire en lui pour remonter le peloton en course »