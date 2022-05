Formule 1

Formule 1 : Verstappen reçoit un énorme soutien après sa victoire à Imola !

Publié le 1 mai 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 1 mai 2022 à 22h38

Max Verstappen a signé une victoire importante pour son début de saison le week-end dernier à Imola. D'ailleurs, Mika Häkkinen estime que ce succès était vitale pour le Néerlandais et Red Bull.

Le début de saison n’a pas été une franche réussite pour Max Verstappen. Malgré sa victoire à en Arabie Saoudite, le Néerlandais a été contraint d’abandonner à Bahreïn et en Australie. Le pilote de Red Bull a donc signé un succès très important pour lui dans la course au titre à Imola, lors du Grand Prix d’Emilie-Romagne le week-end dernier. Max Verstappen est donc remonté à la deuxième place du classement général, à seulement 27 points du leader Charles Leclerc. Pour Mika Häkkinen, la victoire de Max Verstappen à Imola était même vitale.

Selon Häkkinen, « la victoire de dimanche était vitale » pour Verstappen