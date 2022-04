Formule 1

Formule 1 : Le clan Verstappen savoure les galères d’Hamilton chez Mercedes !

Publié le 27 avril 2022 à 22h35 par Bernard Colas

Heureux de la prestation de son fils à Imola, Jos Verstappen est également ravi d’avoir vu le pilote Red Bull prendre un tour d’avance sur Lewis Hamilton.

Max Verstappen et Red Bull ont vécu un week-end parfait en Italie. Le Néerlandais a remporté le Grand Prix d’Emilie-Romagne à Imola en devançant son coéquipier Sergio Pérez, tout en rattrapant son retard sur Charles Leclerc au classement général après les mésaventures de Ferrari. Lewis Hamilton a également sombré, en terminant à la 13e place. De son côté, le père de Max Verstappen reconnaît que la contreperformance du Britannique ne l’a pas déçu, tout en saluant la prestation de son fils.

« J’ai aussi aimé voir Max prendre un tour à Hamilton, après tout ce qui s’est passé l’année dernière »