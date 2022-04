Formule 1

Formule 1 : L’incroyable sortie de Red Bull sur Lewis Hamilton !

Publié le 26 avril 2022 à 11h35 par Thibault Morlain

Suite à la décevante performance de Lewis Hamilton à Imola, Helmut Marko s’est laissé aller à une incroyable sortie sur le pilote Mercedes.

Depuis le début de la saison, Lewis Hamilton est en grande difficulté. Alors que Max Verstappen et Charles Leclerc se battent en tête de la course, le pilote Mercedes assiste lui à ce duel de très loin. Cela s’est d’ailleurs répété à Imola. En Italie, le septuple champion du monde a terminé à la 13ème place. Verstappen a même pris un tour à Hamilton durant la course. Une piète performance qui a fait réagir du côté de chez Red Bull.

« Peut-être qu'il aurait dû arrêter l'an dernier »