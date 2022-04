Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat d’Hamilton sur la course au titre après Imola !

Publié le 24 avril 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Ce dimanche, Lewis Hamilton a dû se contenter d'une treizième place lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne. Après la course, Lewis Hamilton a avoué qu'il se considérait hors-jeu pour le titre de champion du monde.

Depuis le début de saison, Lewis Hamilton fait face à d’énormes difficultés depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Et le week-end à Imola n’a pas dérogé à la règle. Parti de la quatorzième place ce dimanche, le pilote de Mercedes, septuple champion du monde, n’a pas pu faire mieux qu’une treizième position. Le Britannique n’a donc remporté aucun point pour son écurie et a aggravé sa situation au classement des pilotes. D’ailleurs, Lewis Hamilton a livré un terrible constat sur la course au titre juste après le Grand Prix d’Emilie-Romagne.

« Je suis hors de ce championnat maintenant, c’est sûr et certain »