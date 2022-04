Formule 1

Formule 1 : Hamilton répond à ses détracteurs pour son avenir !

Publié le 23 avril 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Lewis Hamilton fait face à de nombreuses difficultés cette saison avec Mercedes. De ce fait, certains ont envisagé un potentiel départ de l'écurie allemande pour le Britannique. Mais le pilote de 37 ans, lui, ne se voit pas ailleurs.

En ce début de saison, Lewis Hamilton fait face à de nombreuses difficultés. Avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en 2022, le Britannique n’y arrive pas au volant de sa Mercedes, qui est nettement moins performante que les Ferrari et les Red Bull. D’ailleurs, le Grand Prix d’Emilie-Romagne devrait s’avérer très délicat pour le septuple champion du monde puisqu’il partira de la quatorzième place. De ce fait, certains pensent que Lewis Hamilton pourrait envisager de changer d’équipe, comme l’a confié Mika Häkkinen pour Unibet : « Il est chez Mercedes depuis des années et a remporté plusieurs championnats. Maintenant que les choses ne vont pas bien, il va commencer à penser à changer d’équipe. » Le principal concerné a donc tenu à mettre les choses au clair pour son avenir.

« Je suis engagé à 100% avec Mercedes. Il n’y a nulle part ailleurs où je veux être »