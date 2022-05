Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Russell sur Lewis Hamilton !

Publié le 2 mai 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

Alors que Lewis Hamilton a du mal en ce début de saison George Russell ne s’inquiète pas pour son coéquipier chez Mercedes. Bien au contraire…

Revenu en 2022 avec toujours l’objectif de décrocher son huitième titre mondial, Lewis Hamilton n’y arrive pas depuis le début de la saison. Alors que le Britannique a terminé 13ème du Grand Prix d’Emilie-Romagne, sa Mercedes n’est pas au niveau pour se battre avec Red Bull et Ferrari. Cela est donc actuellement compliqué pour Hamilton, mais la saison est encore loin d’être terminée et George Russell a confiance en son coéquipier.

« Lewis va revenir encore plus fort »