Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton reçoit un vibrant hommage !

Publié le 1 mai 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 1 mai 2022 à 20h40

En ce début de saison, Lewis Hamilton connaît de grandes difficultés au volant de sa Mercedes. Mais malgré cela, le Britannique est toujours considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire, à l'instar des Ayrton Senna ou Alain Prost.

En ce début de saison, avec l’arrivée de la nouvelle réglementation, Lewis Hamilton fait face à de grandes difficultés en Formule 1. Mercedes a du mal à trouver le bon équilibre pour avoir une voiture performante, et les résultats du Britannique s’en ressentent. Le septuple champion du monde pointe à la 7e place du classement des pilotes, et un huitième sacre mondial semble s’éloigner de plus en plus. Mais au vu de sa carrière, Lewis Hamilton a démontré qu’il était l’un des plus grands de l’histoire de la Formule 1. D’ailleurs, le pilote de 37 ans a reçu un vibrant hommage malgré son début de saison catastrophique.

« Hamilton ? Je le mets au même niveau qu’Ayrton Senna »