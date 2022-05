Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff envoie un message très inquiétant à Lewis Hamilton...

Publié le 6 mai 2022 à 11h35 par Arthur Montagne mis à jour le 6 mai 2022 à 11h40

Bien que Mercedes arrive à Miami avec de nouvelles améliorations sur sa monoplace, Toto Wolff ne pense pas que cela sera suffisant pour combler l'écart avec Ferrari et Red Bull.

Mercedes semble clairement être la grande perdante de la révolution technique que connaît la Formule 1 cette saison. En effet, alors que Ferrari et Red Bull ont parfaitement négocié ce virage, l'écurie de la marque allemande est plus en retrait. Après huit ans de domination, Mercedes ne possède donc plus la meilleure monoplace du plateau. Une première depuis 2014 et Lewis Hamilton semble d'ailleurs assez mal le vivre puisqu'il est plus en difficulté que son nouveau coéquipier, George Russell. Et s'il reste optimiste pour le long terme, Toto Wolff ne se voile pas la face sur les actuelles difficultés de Mercedes.

Wolff n'attend pas de miracle à Miami