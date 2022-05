Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton reçoit un gros soutien après ses galères chez Mercedes

Publié le 5 mai 2022 à 10h35 par Bernard Colas mis à jour le 5 mai 2022 à 10h43

Alors que George Russell a pris l’avantage sur Lewis Hamilton cette saison chez Mercedes, Damon Hill a volé au secours du septuple champion du monde.

Désireux de poursuivre sa rivalité avec Max Verstappen en cette année 2022, Lewis Hamilton éprouve de grosses difficultés au volant de sa Mercedes. D’ailleurs, le Britannique est même éclipsé dans sa propre équipe par George Russell, qui possède 21 points d’avance sur son coéquipier après sa 4e place à Imola, tandis que Lewis Hamilton a terminé 13e. De son côté, Damon Hill a tenu à défendre l’ancien champion du monde.

« Je ne pense pas qu’il ait humilié Lewis, ce n’est pas comme ça que je le vois »